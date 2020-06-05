Россия получила от США проект резолюции об эмбарго в отношении Ирана

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон передал Москве для ознакомления проект резолюции, оговаривающей продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Действующая резолюция СБ ООН об оружейном эмбарго против Тегерана заканчивается в октябре 2020 года. США добиваются принятия нового документа, продлевающего ограничения. Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон применит для этого все имеющиеся у него инструменты, даже если Совбез наложит вето на американский проект документа.
Как ранее сообщал NEWS.ru, МАГАТЭ обвинило Иран в том, что тот в восемь раз превысил оговорённый условиями ядерной сделки объём обогащённого урана.
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