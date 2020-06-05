Россия получила от США проект резолюции об эмбарго в отношении Ирана

https://static.news.ru/photo/d1d248de-a764-11ea-ba33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон передал Москве для ознакомления проект резолюции, оговаривающей продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как передаёт «Интерфакс», Крафт призвала Россию и Китай «присоединиться к глобальному консенсусу» по этому вопросу. Проект резолюции также получили Великобритания, Франция, Германия и Эстония, которая в мае была председателем Совбеза ООН.

Действующая резолюция СБ ООН об оружейном эмбарго против Тегерана заканчивается в октябре 2020 года. США добиваются принятия нового документа, продлевающего ограничения. Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон применит для этого все имеющиеся у него инструменты, даже если Совбез наложит вето на американский проект документа.

Как ранее сообщал NEWS.ru, МАГАТЭ обвинило Иран в том, что тот в восемь раз превысил оговорённый условиями ядерной сделки объём обогащённого урана.