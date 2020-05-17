Иран вызвал посла Швейцарии из-за противоречий с США по Венесуэле

https://static.news.ru/photo/ce726a6a-98e2-11ea-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти вызвали посла Швейцарии из-за поставок нефти в Венесуэлу. Тегеран отправил пять танкеров в республику, однако опасается перехвата судов властями Соединённых Штатов Америки. Дипломаты из европейской страны официально представляют интересы Белого дома в Иране.

Исламская Республика также направила в ООН письмо, где предостерегла Вашингтон от агрессивных действий — преследования танкеров, пишет портал AMN.

Накануне официальный представитель иранского правительства Али Рабии предупредил США от любого рода вмешательств в поставки топлива для Венесуэлы.

Тегеран ведёт торговлю материалами и оборудованием для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air за последние дни несколько раз была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров. Активность Исламской Республики отчасти может свидетельствовать о попытках заместить российскую роль в этой стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский парламент принял закон о противодействии Израилю, который предусматривает создание виртуального посольства в Иерусалиме в качестве столицы Палестины.

На реализацию данного проекта МИД Исламской Республики отводится полгода. Ведомству также поручено провести «референдум» в Палестине. В Тегеране полагают, что это поможет решить проблему региона.