Иран ввёл новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Иранские власти приняли решение ввести временное ограничение на движение транспорта между крупными городами из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявили в МВД страны, сообщение опубликовано на информационном портале правительства Ирана.
План начнет действовать с полудня 2 ноября до полуночи 6 ноября, — говорится в нём.
Запрет будет действовать на въезд и выезд в 25 административных центрах провинций страны, таких как Тегеран, Мешхед, Исфахан, Шираз, Тебриз и т.д. Он коснётся личного автотранспорта. Военного транспорта, другого спецтранспорта, а также грузовых машин,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Великобритании рассматривают возможность продления режима самоизоляции для Англии на декабрь, если уровень заболеваемости COVID-19 не упадёт. Пока ограничения введены с 5 ноября по 2 декабря.