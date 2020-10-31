Иран ввёл новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/a4e81ed4-1c58-11eb-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Иранские власти приняли решение ввести временное ограничение на движение транспорта между крупными городами из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявили в МВД страны, сообщение опубликовано на информационном портале правительства Ирана.

План начнет действовать с полудня 2 ноября до полуночи 6 ноября, — говорится в нём.

Запрет будет действовать на въезд и выезд в 25 административных центрах провинций страны, таких как Тегеран, Мешхед, Исфахан, Шираз, Тебриз и т.д. Он коснётся личного автотранспорта. Военного транспорта, другого спецтранспорта, а также грузовых машин, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Великобритании рассматривают возможность продления режима самоизоляции для Англии на декабрь, если уровень заболеваемости COVID-19 не упадёт. Пока ограничения введены с 5 ноября по 2 декабря.