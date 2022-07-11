Иран спасет свою экономику за счет Армении и Азербайджана Тегеран усиливает присутствие на Южном Кавказе за счет сотрудничества с Баку. Останется ли Ереван за бортом

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Рост напряженности между Москвой и Западом дал Тегерану возможность активизировать свои дипломатические усилия на Южном Кавказе. Так, во время визита министра энергетики Ирана Али Акбара Мехрабиана в Азербайджан в начале июля стороны добились очередного прорыва в сфере энергетического обмена, а также договорились ускорить строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». Продвижение множества капиталоемких экономических проектов позволяет предположить, что страны рассчитывают выйти на качественно новый уровень развития. Однако Тегеран не забывает и о других игроках в регионе. В частности, после встреч в Баку представители иранских властей отправились в Ереван для обсуждения вопросов сотрудничества. Какие цели ставит перед собой Иран на Южном Кавказе и как ему в этом помогают Азербайджан и Армения?

Глобальное потепление отношений

Сегодня иранские власти называют расширение экономических отношений с соседними странами своим «важнейшим приоритетом», поэтому на все идеи Азербайджана отвечают взаимностью, хотя отношения Баку и Тегерана нельзя назвать беспроблемными. Еще в сентябре 2020 года иранские власти обвинили Азербайджан в чрезмерном военном сотрудничестве с Израилем, который якобы использует азербайджанскую территорию для проведения недружественной политики против Исламской Республики. Ранее Иран развернул у границ с Азербайджаном мощную военную группировку под видом учений, а над Южным Кавказом всего через год после карабахской войны нависла угроза нового вооруженного столкновения. Но, немного побряцав оружием, стороны нашли в себе политическую волю сесть за стол переговоров и разрешить возникшие противоречия. Ключевую роль в желании иранцев сохранить добрососедские отношения с Азербайджаном сыграли и новые геополитические реалии в регионе, например победа Азербайджана в войне в Карабахе. Собственно, ранее Иран какого-то значительного влияния на ход второй войны в Карабахе не оказал, ни словом, ни делом. Однако после возвращения территорий Баку иранские власти были вынуждены отказаться от своей традиционно нейтральной позиции и начать взаимодействие со своими азербайджанскими коллегами, в том числе и в вопросе восстановления Карабаха. Хотя определенные противоречия между Тегераном и Баку сохраняются, сегодня они отходят на второй план, поскольку Азербайджан и Иран нужны друг другу как никогда.

За последние полгода Азербайджан предложил своим иранским коллегам целый пакет инициатив для развития отношений в самых различных сферах. Среди них — прокладка транспортных коммуникаций, партнерство в использовании водных ресурсов, масштабное сотрудничество в области энергетики. Все это в конце прошлого года вывело два государства из кризисного состояния. На XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде в ноябре 2021 года Азербайджан, Иран и Туркмения подписали соглашение о своповых поставках газа и вышли на новый уровень сотрудничества. Сегодня Туркмения поставляет в Иран около 5–6 млн куб. м газа в день, обеспечивая его северо-восточные районы, а Исламская Республика, в свою очередь, перекачивает примерно такой же объем в Азербайджан. В общей сложности, за первую половину 2022 года из Ирана успешно удалось импортировать 1,5 млрд кубометров газа, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Сложившееся взаимодействие вполне устраивает все стороны, поэтому теперь в их планах увеличить объемы поставок в два раза.

Кроме того, переговоры коснулись и вопросов строительства гидроэлектростанций «Худаферин» на границе с Ираном и «Гыз Галасы» на реке Араз. По утвержденному ранее плану, обе ГЭС должны быть сданы в эксплуатацию до 2024 года. Однако на фоне сближения отношений стороны решили ускорить строительство. Суммарная мощность двух ГЭС составляет 280 МВт.

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Среди прочих планов на будущее двух государств — совместная разработка месторождений углеводородов на Каспии, которая, по мнению Тегерана, «отвечает интересам обеих стран». Для реализации этих идей Баку и Тегеран создали совместную комиссию.

При этом взаимодействие Баку и Тегерана не обходит стороной и Москву. Энергомост Россия — Азербайджан— Иран стал еще одним региональным энергетическим проектом. Сейчас в рамках данной инициативы с азербайджанской стороны проводятся работы по оценке состояния существующих линий электропередачи из РФ.

Азербайджан, как один из ключевых игроков региона, заинтересован в стабильности мира на Южном Кавказе, ему важно превратить этот регион в зону экономического процветания. Азербайджанцы рассчитывают подавить остатки реваншистских сил в Ереване, которые, как известно, периодически высказываются с больших трибун, требуя отставки действующего правительства и пытаясь подорвать мирную повестку. При этом Азербайджан после второй войны в Карабахе стал привлекательной страной для новых бизнес-проектов и инвестиций и намерен дальше развивать свою экономику в качестве транзитного государства. Но для реализации планов необходима соответствующая инфраструктура, что стороны это хорошо понимают.

В частности, для Азербайджана важно, чтобы на южных рубежах страны был прогнозируемый и выгодный партнер, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Ильгар Велизаде, а любая конфронтация влечет за собой политические риски и отталкивает инвесторов.

Карабахский регион имеет продолжительную границу с Ираном. Баку заинтересован, чтобы эта граница была стабильной и устойчивой для использования дорог. Это возможность реализовывать свой транзитный потенциал вместе с Ираном. А строительство гидроузлов позволит сформировать оросительную систему в регионе, что даст импульс для развития сельского хозяйства, — сказал эксперт.

В Иране также делают большие ставки на Азербайджан. Тегеран знает потенциал Баку и старается использовать его в том числе и в своих интересах. Тем более что избавиться от американских санкций Исламской Республике пока не удалось — санкции на нефть все еще сохраняются. Но после начала спецоперации России на Украине Иран больше рассчитывает реализовать проекты со своими соседями, нежели замахиваться на какие-то более крупные сделки.

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Конечно, Иран заинтересован использовать уже наработанный маршрут для транспортировки своих ресурсов в Европу, особенно в условиях мирового газового кризиса, однако в контексте сотрудничества с Азербайджаном этот вопрос не затрагивается, отметил Велизаде. Причем, по его словам, сегодня для транспортировки своих энергоносителей Тегерану нужна хорошая инфраструктура и большие инвестиции.

Иран больше заинтересован в реализации локальных, но в то же время важных проектов при участии своих соседей, чем глобальных. Строительство гидроузла «Гыз галасы» поможет Тегерану с оросительной системой северо-западных районов. Это серьезная возможность. Кроме того, Иран заинтересован в том, чтобы задействовать транспортные маршруты, так как он и там может выиграть дивиденды от транзита, — сказал Велизаде.

Эксперт отметил, что для Ирана сближение позиций с Азербайджана важно для сохранение своих позиций в регионе.

Трехстороннее заявление [лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года] было подписано при посредничестве России, Турция также принимала активное участие в постконфликтной повестке. Выходило так, что Иран оставался в стороне, не участвуя в процессах, что Тегеран не устраивало. Причем изначально он пытался выстроить свою политику с Ереваном как с проигравшей стороной и даже пытался реализовать идею транспортного коридора. Однако армянский маршрут оказался для Ирана нерентабельным, а дорогу через Зангезур закрыл Азербайджан. Поэтому Тегеран решил воспользоваться потенциалом Баку. Иранская сторона в ближайшей перспективе альтернативы сотрудничеству с Азербайджаном не видит, — отметил Велизаде.

Причем одной из важных форм сотрудничества на Южном Кавказе для Ирана остается инициированная Азербайджаном и Турцией многосторонняя платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция). Такая платформа предоставляет и Армении возможности внедриться во взаимодействие с Азербайджаном и Ираном, чтобы реализовать свой транспортный потенциал.

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Зангезурский коридор заменили

Дальнейшее сближение Баку и Тегерана, при том что Ереван остается не у дел, разумеется, не оставило равнодушными армянские власти, которые незамедлительно приняли соответствующие меры. По приглашению армянской стороны в Ереван прибыл секретарь Верховного совета Совета безопасности Ирана Али Шамхани. Похоже, армянская сторона обеспокоилась вопросами своей безопасности и захотела лишний раз перестраховаться.

Азербайджан хочет как можно скорее запустить Зангезурский коридор, который должен связать Баку с Нахичеванской Автономной Республикой. Казалось бы, в Армении восстановление путей сообщения с другими странами должно вызвать положительную реакцию. Однако данный вопрос вызвал недовольство в некоторых частях армянского общества. Они в один голос кричат, что Пашинян якобы отдает Зангезур Азербайджану и что «Алиев посягнул на территориальную целостности Армении».

В Баку называют открытие такого маршрута «историческим шансом» для Еревана. Коридор позволит Армении направить весь грузопоток через свою территорию и извлечь из этого множество преимуществ. Однако если все пойдет, как сейчас, то она может потерять этот шанс и оказаться тупиковым направлением в регионе, так как Иран активно вовлекается в процессы на Южном Кавказе.

Одним из важных пунктов прошедших переговоров стали планы о запуске альтернативного Зангезурскому коридору автомобильного и железнодорожного пути вдоль реки Араз по территории Ирана. По всей видимости, проект почти готов и ждет отмашки из Баку, потому как иранская сторона заявила о полной готовности приступить к созданию новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана.

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При этом на встрече с иранским чиновником в Ереване секретарь Совбеза Армении Армен Григорян вновь заявил, что в процессе армяно-азербайджанских переговоров ни один вопрос касательно будущего Зангезурского коридора не обсуждается. Али Шамхани поторопился успокоить армянскую сторону и заявил о заинтересованности Ирана к обеспечению безопасности на Южном Кавказе и, видимо, заверил в важном для них пункте: Тегеран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе.

Позиция Ирана, выступающего против любых территориальных изменений на Южном Кавказе, включая попытку Баку создать Зангезурский коридор, позволяет рассчитывать на миротворческую миссию Тегерана в отношениях между Баку и Ереваном, заявила в беседе с NEWS.ru политолог-иранист Карине Геворгян. Она подчеркнула, что Иран будет способствовать налаживанию мирной повестки, а регион может превратиться в очень серьезную экономическую зону «под российским зонтиком».

Под словом «коридор» речь идет о наличии азербайджанских блокпостов на территории Армении, против чего выступает Иран. При этом Ереван всегда готов идти навстречу Баку и обеспечить реальные коммуникации через свою территорию. Причем там очень хорошая логистика. Поэтому иранцы довольно дипломатично и умело используют этот аргумент. Как на это реагируют в Ереване, сказать довольно сложно, так как настроения там самые разные. Очевидно, что Иран выступает тут в роли миротворца. Эта дипломатия и дипломатические усилия Тегерана направлены именно на то, чтобы включить все страны региона, даже опосредованно Грузию, в новую экономическую зону, которая так или иначе будет формироваться в условиях повышения динамики общемировой турбулентности, — отметила Геворгян.

Теперь в Иране ожидают в гости президента Азербайджана Ильхама Алиева. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже анонсировал свой визит на середину июня. Теперь в политической жизни Тегерана начинается новый виток взаимодействия с тюркским миром.