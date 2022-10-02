Иран разрешил американскому бизнесмену покинуть тюрьму на неделю Иран разрешил бизнесмену Сиамаку Намази покинуть тюрьму на неделю

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Тюрьма

В Иране на неделю был отпущен из тюрьмы ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката предпринимателя. При этом остается неясным, является ли это шагом на пути к полному освобождению и говорит ли об освобождении других граждан США, задержанных в этой стране.

Это очень важный первый шаг, но, конечно, мы не успокоимся, пока вся семья не сможет вернуться в Соединенные Штаты, и их долгий кошмар наконец закончится, — сказал адвокат Намази.

По даннмы агентства, Сиамак Намази и его отец Бакер были осуждены в Иране за «сотрудничество с враждебным правительством». При этом Бакер намази в 2018 году был освобожден из тюрьмы по медицинским показаниям.

В начале 2021 года представитель госдепа США в Иране Роберт Малли заявил в интервью Reuters, что Вашингтон, скорее всего, не станет заключать с Тегераном соглашение по ядерной сделке, пока в заключении находятся четверо граждан США — Эмад Шарги, Морад Тахбаз, Бакер и Сиамак Намази. По словам американского представителя, иранский режим держит этих людей в заложниках.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.