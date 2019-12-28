Тегеран рассматривает возможность разрешить туристам из России въезд в Иран без виз. Таким образом власти хотят увеличить турпоток в страну.
По словам главы министерства по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана, иранские и российские чиновники в ближайшем будущем должны подписать соглашение о безвизовом режиме.
Iran considering to give Russian tourists visa-free entry to help boost visitors— International Visa Assistance (@ISAREY_visas)
https://t.co/wfdjlpu35w December 27, 2019
С поразительными региональными обычаями, нетронутой природой и привлекательными ландшафтами, наша страна непременно станет свидетелем туристического бума в ближайшие годы, — заявил министр в ходе встречи с послами и генконсулами в городе Бехшехр.
В июне 2019 года правительство Ирана одобрило введение безвизового режима для туристов из КНР.
Как писал NEWS.ru, за 10 лет число государств, в которые граждане РФ могут въезжать как туристы без оформления виз, возросло почти вдвое.
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