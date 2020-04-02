Иранское руководство встало на сторону России в нефтяной войне, разгоревшейся с Саудовской Аравией. Пресс-секретарь президиума иранского парламента (меджлиса) Бехруз Немати заявил, что за понижением цен на сырьё стоят именно США, а РФ — только жертва. Впрочем, он не забыл отметить, что в ситуации с распространением коронавируса нового типа в Иране российская сторона не оказала помощи Исламской Республике. Действительно, кризис показал западно-ориентированность Кремля: он поспешил отправить самолёт с необходимым грузом в Штаты, а не к своему тактическому партнёру Ирану.
Заявление Немати прозвучало в
В своей беседе с журналистами Немати не обошёл вниманием и тему коронавируса. Он отказался считать вопрос о кредите Международного валютного фонда (МВФ) для Ирана в $5 млрд, который сейчас обсуждается, неким подарком для Исламской Республики, потому что $2 млрд, по его оценкам, — это столько, сколько вложил в организацию сам Иран.
Количество летальных исходов в стране тем временем превысило 3 тыс. Такие данные привел 1 апреля глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур. Большую часть прошлого месяца число заболевших в Иране оставалась на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день. Однако 23 марта этот показатель начал внезапно расти. В течение последней недели число новых инфицированных колебалось в диапазоне 2,9 — 3,2 тыс. человек в день. Минздрав Исламской Республики сообщил о первых случаях заражения COVID-19 19 февраля. Очагом стала провинция Кум. В этой эпидемиологической обстановке все иранские школы были закрыты, многие государства ограничили транспортное сообщение с республикой, а власти временно выпустили из пенитенциарных учреждений 100 тыс. заключённых и ввели запрет на передвижение внутри страны.
Иран также, как и многие государства с ослабленной экономикой на Ближнем Востоке, стал проигравшей стороной в нефтяном споре, который разгорелся, когда Саудовская Аравия решила наводнить рынки дешёвой нефтью. В центре противоречий между Москвой и Эр-Риядом — вопрос приемлемых ценовых условий, планка сокращения добычи и проблема конкуренции перед лицом американских сланцевиков. Фактором стало и то, что спор разгорелся на фоне слабого спроса, ещё более усугублённого ситуацией вокруг коронавируса. Эта размолвка, как
Можно было бы предположить, что серия кризисов поместила РФ и Иран в одну лодку, если бы не одно «но». В целях борьбы с коронавирусом нового типа российская сторона решила отправить гуманитарную помощь не в погибающий Иран, а в США. 1 апреля самолёт из РФ с медицинским оборудованием прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что воздушное судно направлено в Штаты «в качестве помощи для содействия в борьбе с коронавирусом». Это, по словам российского дипломата, «пример солидарности в действии».
Конечно, Иран не стремится указывать на гуманитарные приоритеты Кремля, однако Немати в беседе с ISNA отметил, что Москва не оказала большой помощи Тегерану, в то время как наибольшую поддержку республика получила от Китая.
Ситуация стала доказательством западно-центричности политической элиты РФ. И Саудовская Аравия, и Иран могут быть полезными Кремлю, когда возникает ситуативная необходимость, однако если перед российским истеблишментом маячат хотя бы призрачные перспективы «реабилитации» отношений с Западом, контакты с ближневосточными партнёрами быстро сдвинутся на периферию повестки дня.
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