Иранское руководство встало на сторону России в нефтяной войне, разгоревшейся с Саудовской Аравией. Пресс-секретарь президиума иранского парламента (меджлиса) Бехруз Немати заявил, что за понижением цен на сырьё стоят именно США, а РФ — только жертва. Впрочем, он не забыл отметить, что в ситуации с распространением коронавируса нового типа в Иране российская сторона не оказала помощи Исламской Республике. Действительно, кризис показал западно-ориентированность Кремля: он поспешил отправить самолёт с необходимым грузом в Штаты, а не к своему тактическому партнёру Ирану.

Заявление Немати прозвучало в разговоре с агентством ISNA. В частности, он назвал нефтяную войну между РФ и Саудовской Аравией результатом американского заговора, хотя Вашингтон публично признавал, что ему невыгодна игра на понижение, которая началась на фоне безуспешных попыток согласовать стоимость сырья. По словам иранского парламентария, США не могут не поощрять политику саудовского правящего дома.

В своей беседе с журналистами Немати не обошёл вниманием и тему коронавируса. Он отказался считать вопрос о кредите Международного валютного фонда (МВФ) для Ирана в $5 млрд, который сейчас обсуждается, неким подарком для Исламской Республики, потому что $2 млрд, по его оценкам, — это столько, сколько вложил в организацию сам Иран.

Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество летальных исходов в стране тем временем превысило 3 тыс. Такие данные привел 1 апреля глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур. Большую часть прошлого месяца число заболевших в Иране оставалась на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день. Однако 23 марта этот показатель начал внезапно расти. В течение последней недели число новых инфицированных колебалось в диапазоне 2,9 — 3,2 тыс. человек в день. Минздрав Исламской Республики сообщил о первых случаях заражения COVID-19 19 февраля. Очагом стала провинция Кум. В этой эпидемиологической обстановке все иранские школы были закрыты, многие государства ограничили транспортное сообщение с республикой, а власти временно выпустили из пенитенциарных учреждений 100 тыс. заключённых и ввели запрет на передвижение внутри страны.

Иран также, как и многие государства с ослабленной экономикой на Ближнем Востоке, стал проигравшей стороной в нефтяном споре, который разгорелся, когда Саудовская Аравия решила наводнить рынки дешёвой нефтью. В центре противоречий между Москвой и Эр-Риядом — вопрос приемлемых ценовых условий, планка сокращения добычи и проблема конкуренции перед лицом американских сланцевиков. Фактором стало и то, что спор разгорелся на фоне слабого спроса, ещё более усугублённого ситуацией вокруг коронавируса. Эта размолвка, как говорят аналитики, вероятно, в скором времени приведёт к значительному ухудшению экономик ближневосточных государств и может углубить и без того нарастающую геополитическую напряжённость в Персидском заливе. Саудовская Аравия и Эмираты могут справиться с краткосрочным ударом, используя резервы и займы, но у Ирана такой возможности нет, отмечал директор консалтинговой компании Orient Matters Давид Рамин Джалилванд.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Можно было бы предположить, что серия кризисов поместила РФ и Иран в одну лодку, если бы не одно «но». В целях борьбы с коронавирусом нового типа российская сторона решила отправить гуманитарную помощь не в погибающий Иран, а в США. 1 апреля самолёт из РФ с медицинским оборудованием прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что воздушное судно направлено в Штаты «в качестве помощи для содействия в борьбе с коронавирусом». Это, по словам российского дипломата, «пример солидарности в действии».

Конечно, Иран не стремится указывать на гуманитарные приоритеты Кремля, однако Немати в беседе с ISNA отметил, что Москва не оказала большой помощи Тегерану, в то время как наибольшую поддержку республика получила от Китая.

Ситуация стала доказательством западно-центричности политической элиты РФ. И Саудовская Аравия, и Иран могут быть полезными Кремлю, когда возникает ситуативная необходимость, однако если перед российским истеблишментом маячат хотя бы призрачные перспективы «реабилитации» отношений с Западом, контакты с ближневосточными партнёрами быстро сдвинутся на периферию повестки дня.