Иран попросил ООН не публиковать лишних данных о ядерной программе

https://static.news.ru/photo/9a13c88a-58c3-11eb-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/Global Look Press

Власти Ирана попросили наблюдателей ООН не обнародовать «ненужные » подробности ядерной программы Тегерана в эфире государственных телеканалов 17 января 2021 года.

Заявление сделано на следующий день после того, как ФРГ, Франция и Великобритания заявили, что Исламская Республика «не обладает надёжной базой для гражданского использования» разработок обогащённого урана.

Ожидается, что Международное агентство по атомной энергии избежит предоставления ненужных подробностей и предотвратит создание почвы для недоразумений, — передаёт агентство IRNA.

14 января МАГАТЭ заявило, что Тегеран сообщил о начале установки оборудования для производства обогащённого урана в ИРИ. Республика утверждает, что её планы по проведению исследований и разработки являются частью его ядерной программы.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%. Этот уран можно использовать для производства ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана приняли решение обогащать уран на объекте в Фордо из-за жёсткого давления США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, проект Совместного всеобъемлющего плана действий по перепрофилированию объекта в Фордо на производство стабильных изотопов находится под санкциями Вашингтона. Такие действия абсолютно неприемлемые.