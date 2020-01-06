https://static.news.ru/photo/9a1aa34c-3076-11ea-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирака начали разработку механизма по выводу иностранных войск (в частности, войск Соединённых Штатов) из страны.

Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооружённые силы выйдут из Ирака <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать, — заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф.

По его словам, правительство уже ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Трамп ранее пообещал Багдаду ещё более жёсткие ограничительные меры, чем Ирану. Причиной стало решение иракских властей о выдворении американских войск. Глава Белого дома при этом пообещал не выводить контингент из республики, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

При этом иракский парламент в воскресенье принял резолюцию, которая требует от правительства мер по выводу иностранных войск из республики. Кроме того, Багдад, согласно документу, прекращает сотрудничество с международной коалицией, воюющей против запрещённой в России террористической организацией ИГ.

Причиной к обострению отношений между Багдадом и Вашингтоном стала американская военная операция в Ираке. Во время неё погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Как ранее писал NEWS.ru, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что американские войска на иракские территории никто не звал, а отказ от вывода военных равносилен захвату.