Власти Ирака начали разработку механизма по выводу иностранных войск (в частности, войск Соединённых Штатов) из страны.
Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооружённые силы выйдут из Ирака <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать, — заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф.
По его словам, правительство уже ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.
Трамп ранее пообещал Багдаду ещё более жёсткие ограничительные меры, чем Ирану. Причиной стало решение иракских властей о выдворении американских войск. Глава Белого дома при этом пообещал не выводить контингент из республики, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
При этом иракский парламент в воскресенье принял резолюцию, которая требует от правительства мер по выводу иностранных войск из республики. Кроме того, Багдад, согласно документу, прекращает сотрудничество с международной коалицией, воюющей против запрещённой в России террористической организацией ИГ.
Причиной к обострению отношений между Багдадом и Вашингтоном стала американская военная операция в Ираке. Во время неё погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
Как ранее писал NEWS.ru, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что американские войска на иракские территории никто не звал, а отказ от вывода военных равносилен захвату.
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