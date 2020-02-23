https://static.news.ru/photo/a18d36cc-5645-11ea-96b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: QAIAirport/facebook.com

Иорданские власти запретили въезд в королевство из Южной Кореи, Китая и Ирана из-за распространения коронавируса в этих странах. Исключение касается только иорданцев.

Правительство приняло решение запретить въезд всем, за исключением иорданцев, прибывающих из Ирана и Южной Кореи. Вдобавок к этому, прибывающим из Китая — источника болезни. Это в рамках превентивных временных мер, — приводит агентство Petra заявление министра информации Иордании Амжада Азалия.

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 602. Заболевание здесь распространяется с геометрической прогрессией. В Иране опасную инфекцию выявили у 43 пациентов.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.