Instagram убрал IGTV и разрешил публиковать часовые видео в ленте

Instagram отказался от сервиса IGTV, который позволял публиковать длинные видео. При этом соцсеть увеличила до часа длительность роликов, загружаемых в основную ленту. Ранее она составляла менее минуты.

Сервис IGTV был запущен в 2018 году для конкуренции с YouTube, однако так и не стал популярным. Теперь его переименуют в Instagram TV. Этот раздел будет предназначен в первую очередь для пользователей, которые заходят в Instagram для просмотра видео.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что после всемирного сбоя в работе сервисов Facebook аудитория Telegram приросла более чем на 70 млн новых пользователей. Он поприветствовал новых юзеров и призвал других помочь «обустроиться» новичкам и убедиться, что те поняли, почему этот мессенджер «на несколько световых лет опережает конкурентов».