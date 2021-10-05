«Мы не подведём»: Дуров поприветствовал в Telegram 70 млн «беженцев»

После всемирного сбоя в работе сервисов Facebook аудитория Telegram приросла более чем на 70 млн новых пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале. Он поприветствовал новых юзеров и призвал других помочь «обустроиться» новичкам и убедиться, что те поняли, почему этот мессенджер «на несколько световых лет опережает конкурентов». Предприниматель пообещал, что платформа не подведёт своих пользователей, когда это сделают другие.

Вчера в Telegram произошёл рекордный рост регистрации и активности пользователей. Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли больше 70 млн беженцев с других платформ. <...> Мы не подведём вас, когда это сделают другие, — написал Дуров.

Он заявил, что гордится работой команды сервиса, которая справилась с наплывом пользователей и продолжала работу для подавляющего большинства людей. По его словам, проблемы могли наблюдаться у небольшого числа юзеров из Северной и Южной Америки, потому что «миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились регистрироваться в Telegram».

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме, и чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии, пришлось применить болгарку.