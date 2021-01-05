Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Трампа

https://static.news.ru/photo/5e2df516-5099-11eb-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Соцсети Facebook и Instagram вслед за Twitter не просто прекратили доступ к последним записям президента США Дональда Трампа, но и заморозили его учётные записи.

Как заявил в четверг глава Instagram Адам Моссери, аккаунт Трампа не будет активен в течение суток. Примечательно, что Моссери разместил запись об этом в своём Twitter, сделав ретвит сообщения Facebook о блокировке аккаунта президента США в этой соцсети на 24 часа.

We are locking President Trumpâs Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri (@mosseri) January 7, 2021

Мы также блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа, — написал он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее видеохостинг YouTube и соцсеть Facebook удалили видеозапись обращения президента США Дональда Трампа к протестующим в Вашингтоне с призывом разойтись по домам, а сервис Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump на 12 часов.

Руководство крупнейших интернет-площадок решило, что фразы Трампа с призывами к протестующим разойтись по домам и пожелания «мира» вместе с утверждением «мы вас любим» являются нарушениями и вместо критики лишь разжигают насилие. Отметим, что после действий против Трампа со стороны Facebook, Twitter, Instagram и YouTube у президента США не осталось почти никаких платформ для выражения своего мнения и общения со сторонниками в Интернете.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Президент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».

Тем не менее, вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.