InfoBrics: российские средства РЭБ испугали Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха»

На Западе встревожены российскими успехами в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на интервью независимого геополитического и военного эксперта Драго Боснича изданию InfoBrics. Он назвал РЭБ одной из важнейших составляющих современного военного потенциала и «лакмусовой бумажкой» состояния вооруженных сил государства. По словам эксперта, российское доминирование в области РЭБ на Украине является «всеобъемлющим и массовым», и эффективность этой борьбы подтверждается данными из секретных документов Пентагона, утечка которых произошла недавно.

Согласно этим данным, так называемые умные снаряды американского производства постоянно выходят из строя по причине работы средств радиоэлектронной борьбы России. Это стало довольно неприятным сюрпризом для киевского режима, который возлагал большие надежды на это вооружение, — отметил Боснич.

Аналитик назвал восхваление Западом возможностей натовского оружия обычным пиар-ходом, так как российская тактика глушения сигнала GPS успешно противостоит американским ракетам M270 и системам HIMARS.

Ранее в США рассказали, что Россия обладает системой РЭБ, способной глушить и выводить из строя спутники на орбите. Система обладает дальностью действия около 36 тысяч километров и на малой дальности может безвозвратно выводить из строя электронику противника.