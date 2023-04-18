В США рассказали, как Россия уничтожит спутники НАТО Military Watch: Россия сможет уничтожить спутники НАТО с помощью лазера, РЭБ и С-500

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Военный штаб

Странам НАТО необходимо помнить, что их военные спутники могут стать законной целью для России, так как средства космической разведки Альянса регулярно передают Киеву информацию о российских войсках в зоне СВО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Military Watch. По мнению американских экспертов, у Москвы есть эффективные системы вооружения для уничтожения спутников, такие как космические самолеты, ЗРК С-500 и лазерные установки.

Так, издание пишет, что для борьбы со спутниками НАТО теоретически может использоваться истребитель МиГ-31 — самый быстрый боевой самолет в мире на сегодняшний день. Он был разработан с учетом возможности работы в космосе негабаритными ракетами.

Также, по данным Military Watch, Россия уделяет огромное внимание разработкам лазерного оружия. В том числе тестируются варианты с установкой лазерной системы «Пересвет» на самолеты Ил-76, что может представлять серьезную угрозу для спутников НАТО.

Кроме того, в США напоминают о новейших российских мобильных ЗРК С-500 с 600-километровой дальностью поражения, а также о системе противоракетной обороны А-235 («Нудоль»), которая может поражать цели на высоте до 800 км. Причем такой способ более выгоден с экономической точки зрения, так как уничтожать космические аппараты с земли гораздо дешевле, чем с воздуха.

Эксперты издания также указывают на самолет «Порубщик-2», который создается с учетом противоспутниковых задач, так как будет оснащен мощными комплексами радиоэлектронной борьбы, способными выводить из строя космические аппараты противника, не прибегая к кинетическому воздействию.

Ранее сообщалось, что в России разработали систему радио-электронной блокировки, способную глушить и выводить из строя спутники на орбите. Система обладает дальностью действия около 36 тысяч километров и на малой дальности может безвозвратно выводить из строя электронику противника.