Индийский посол привился российской вакциной «Спутник V»

Посол Индии в России Венкатеш Варма привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Глава дипломатического представительства рассказал, что сходил на вакцинацию в государственную поликлинику в Таганском районе Москвы.
Я привился вместе с обычными российскими гражданами. Очень хороший опыт. Всё было замечательно организовано. Медсестра и врач были добры, информативны и профессиональны, — сообщил Lenta.ru Варма.
Он добавил, что кроме него прививку получили также некоторые сотрудники посольства, а другие собираются это сделать в ближайшее время.
Вакцину «Спутник V» планируют зарегистрировать в Индии после третьей фазы испытаний в ближайшие несколько недель.
Ранее стало известно, что в Италии растёт интерес к российской вакцине против COVID-19 «Спутник V». Это происходит из-за сокращения поставок со стороны компании Pfizer. Некоторое время назад комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури проинформировал, что на прошлой неделе Pfizer сократила поставки вакцины на 29%, в то время как на этой неделе не будут поставлены ещё 20%. В связи с этим представители властей ряда итальянских регионов обратили внимание на российский препарат.
В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V», писал NEWS.ru.