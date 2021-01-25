Индийский посол привился российской вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d2ece616-5f29-11eb-b121-fa163e074e61_660.jpg Венкатеш Варма Фото: rsuh.ru

Посол Индии в России Венкатеш Варма привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Глава дипломатического представительства рассказал, что сходил на вакцинацию в государственную поликлинику в Таганском районе Москвы.

Я привился вместе с обычными российскими гражданами. Очень хороший опыт. Всё было замечательно организовано. Медсестра и врач были добры, информативны и профессиональны, — сообщил Lenta.ru Варма.

Он добавил, что кроме него прививку получили также некоторые сотрудники посольства, а другие собираются это сделать в ближайшее время.

Вакцину «Спутник V» планируют зарегистрировать в Индии после третьей фазы испытаний в ближайшие несколько недель.

Ранее стало известно, что в Италии растёт интерес к российской вакцине против COVID-19 «Спутник V». Это происходит из-за сокращения поставок со стороны компании Pfizer. Некоторое время назад комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури проинформировал, что на прошлой неделе Pfizer сократила поставки вакцины на 29%, в то время как на этой неделе не будут поставлены ещё 20%. В связи с этим представители властей ряда итальянских регионов обратили внимание на российский препарат.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V», писал NEWS.ru.