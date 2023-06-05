Индийские молодожены загадочно умерли в первую ночь после свадьбы IT: в Индии молодожены умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы

Фото: Jit Chattopadhyay/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет издание India Today.

По информации издания, свадьбу сыграли в одной из деревень района Бахраич на севере штата. После торжества 22-летний жених и 20-летняя невеста уединились в своей комнате, а на следующее утро их нашли мертвыми.

После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. Что именно могло привести к трагедии сразу у двух человек, не уточняется.

При этом останки молодоженов уже кремировали в родной деревне жениха.

Ранее сообщалось, что в США полиция смогла установить личность женщины, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в 1969 году упакованным в кофр близ города Сент-Питерсберг, штат Флорида. Помочь в раскрытии дела смог расширенный анализ ДНК.

Также стало известно, что в США мужчина, считавшийся на протяжении 10 лет пропавшим без вести, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем. В последний раз Роберта Хоугланда видели живым 28 июля 2013 года в городе Ньютаун, штат Коннектикут. На следующий день он не явился на работу и не приехал в аэропорт встретить родственника, после чего родные обратились в полицию.