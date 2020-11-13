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Илон Маск заявил, что болеет COVID-19

06:35, 15 ноября 2020 61
Фото: Filip Singer/Global Look Press

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что болеет коронавирусом, но не в явной, а в умеренной форме, получив  поровну положительных и отрицательных тестов на COVID-19.

В своём Twitter Маск заявил, что с ним происходит «неразбериха» после сдачи сразу четырёх тестов в один день.

Происходит какая-то неразбериха. Сегодня был протестирован на COVID четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный. Та же система, тот же тест, та же медсестра, — написал Маск.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, он заявил, что считает себя «умеренно больным», а из симптомов у него есть признаки обычной простуды, не более того.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Илон Маск также усомнился в эффективности ПЦР-тестирования. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, но результаты он узнает через 24 часа.

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