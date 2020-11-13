Илон Маск заявил, что болеет COVID-19

https://static.news.ru/photo/d555ae3c-26f4-11eb-9f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Singer/Global Look Press

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что болеет коронавирусом, но не в явной, а в умеренной форме, получив поровну положительных и отрицательных тестов на COVID-19.

В своём Twitter Маск заявил , что с ним происходит «неразбериха» после сдачи сразу четырёх тестов в один день.

Происходит какая-то неразбериха. Сегодня был протестирован на COVID четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный. Та же система, тот же тест, та же медсестра, — написал Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Отвечая на вопрос одного из пользователей, он заявил, что считает себя «умеренно больным», а из симптомов у него есть признаки обычной простуды, не более того.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Илон Маск также усомнился в эффективности ПЦР-тестирования. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, но результаты он узнает через 24 часа.