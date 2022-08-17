Илон Маск объяснил отказ от покупки «Манчестер Юнайтед» Миллиардер Илон Маск назвал шуткой заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее объявил о намерении приобрести британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», заявил, что в ближайшее время не планирует покупать какие-либо спортивные команды, о чем рассказал в Twitter. По его словам, идею о приобретении «Манчестера» он вбросил ради шутки.

Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю спортивные команды, — написал глава Tesla и SpaceX.

Также он заявил, что не планирует покупать Coca-Cola с целью вернуть в газированный напиток кокаин, о чем он рассказывал ранее. Маск отметил, что подобная инициатива могла бы возыметь успех, однако заниматься этим он не намерен.

Весной 2022 года Маск стал богатейшим человеком планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд.

Ранее стало известно, что Маск продал 7,9 млн акций компании Tesla на $6,9 млрд. Предполагается, что вырученные средства он может потратить на финансирование возможной сделки с Twitter, если проиграет суд.

Продажа акций состоялась спустя несколько недель после того, как Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд, и последовавших судебных исков. Вырученные от акций средства могут понадобиться бизнесмену, если он будет вынужден закрыть сделку.