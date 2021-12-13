Илон Маск назван «Человеком года» по версии журнала Time

Во время онлайн-трансляции на YouTube-канале журнала Time пмериканский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выбран «Человеком года». Об этом было объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за её пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск, — объявил главный редактор журнала.

Ранее главу компании Tesla назвали самым популярным иностранцем в России, с такой оценкой выступила американская газета The Washington Post. Авторы статьи отмечают, что главный секрет успеха в том, что россияне ностальгируют по успехам в космической сфере. Ещё одной причиной популярности публицисты называют историю успеха предпринимателя, который иммигрировал в США из ЮАР.

Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla сменил имя в Twitter. Теперь он Lorde Edge. В качестве его места жительства указан несуществующий город Trollheim. Это произошло после того как Маск спросил у своих подписчиков стоит ли продавать, принадлежащие ему 10% акций компании Tesla. Большинство (57,9%) высказались за такое решение.