Игры раздора: надо ли лечить от пристрастия к виртуальной реальности

Британское Министерство здравоохранения создало первое и единственное в своём роде заведение, предназначенное специально для лечения детей и подростков от игровой зависимости, которых не удаётся «отлучить» от компьютеров обычными просьбами. Учреждение под названием Национальный центр по лечению игровой зависимости (HCGD ) работает в Лондоне в рамках оказания страховой медицинской помощи (NHS), то есть для родителей подростков эта услуга бесплатная. Сегодня число людей, которые приводят туда своих «зомбированных» детей, постоянно растёт.

Игровая зависимость попавших в эту ловушку детей и подростков ощущается родителями как проблема не менее серьёзная, чем наркомания или алкоголизм. Родители отправленных на лечение в интернат пациентов создали своё собственное сообщество людей, объединённых общей проблемой. Поскольку оно предусмотрено в онлайн-формате, в нём участвуют не только из Великобритании, но и со всего мира, так как сегодня игромания не знает национальных границ.

Наш сын перестал вообще реагировать на реальный мир. Он всё время проводил у себя в комнате, играя в видеоигры, разговаривая сам с собой, крича и ругаясь. Мы просто не могли спать из-за этого, — рассказала корпорации ВВС мать одного из обитателей HCGD.

Обитатели интерната часто производят впечатление буйнопомешанных (и психологи говорят, что это недалеко от истины). При попытке отнять у ребёнка видеоигру он становится агрессивным, нередко доходит до физического нападения на взрослого, который вмешивается в процесс. Если же всё-таки удаётся закрыть подростку доступ к компьютеру, это может привести к попытке суицида.

Игровая зависимость в 2018 году официально признана ВОЗ психическим расстройством. Однако многие психологи и, что естественно, представители индустрии видеоигр ставят под сомнение такую позицию организации.

Например, авторитетный психолог Эндрю Пшибильский, профессор Оксфордского университета, уверен в том, что видеоигры сами по себе не являются причиной расстройств поведения.

Нет никаких научных доказательств, что игры вызывают какие-то специфические расстройства психики. Существует широкий круг активностей, где можно уйти в крайности, начиная от переедания и заканчивая спортивными упражнениями. Любое хобби может увлечь человека настолько, что он потеряет интерес к любым другим занятиям, — считает психолог.

В самой клинике также подчёркивают, что HCGD не считает видеоигры сами по себе чем-то неприемлемым. Более того, сотрудники клиники считают, что на многих людей они могут оказывать позитивное влияние. Проблема возникает лишь тогда, когда это развлечение начинает отнимать у геймера время и силы от своей жизни. Например, в клинике уже два месяца лечится 25-летний пациент, который играл в World of Warcraft по 14 часов в сутки.

Из-за противоречивого отношения к проблеме до последнего времени в той же Великобритании лечение игровой зависимости не покрывалось медицинской страховкой и было полем деятельности исключительно частных платных клиник, что не по карману большинству родителей.

Определить, где кончается «допустимое» увлечение той или иной активностью и начинается патологическое, в самом деле бывает достаточно сложно, потому что рамки дозволенного устанавливает общество, сказал NEWS.ru психиатр Андрей Брюхин.

Диагностирование зависимости сильно завязано на существующие в конкретной стране социальные и юридические нормы. Если то или иное увлечение не вступает с ними в конфликт, оно считается личным делом данного человека. Например, в МКБ-11 (Международная классификация болезней ВОЗ 11-го пересмотра) считается психическим отклонением такое хобби, как коллекционирование — в России его называют «синдром Плюшкина». Но поскольку такой синдром не угрожает общественному порядку, то и никакого принудительного лечения от него не предусматривается. Андрей Брюхин преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН

Хотя в Великобритании давно работает Национальный центр по исследованию поведенческих расстройств , лечение конкретно игровой зависимости является достаточно новым полем деятельности для психологов — поскольку сама проблема возникла лишь в последние десятилетия.

Игровая зависимость в её клиническом проявлении — явление довольно редкое. Но когда она наблюдается, её симптомы настолько суровые, что это нас даже удивляет, — говорит работающая в HCGD психолог Ребекка Локвуд.

Несмотря на то что психолог описывает клиническую игровую зависимость как редкое явление, через лондонскую клинику за два года её существования прошло более 300 пациентов — две трети из них в нынешнем году. Почти все игроманы (89%) — мальчики, начиная с 13-летнего возраста. С этого возраста клиника имеет право принимать пациентов на лечение, однако, по словам доктора Локвуд, туда обращаются родители даже восьмилетних детей. Что ещё более неожиданно для сотрудников HCGD, за помощью обращаются даже 60-летние мужчины — не для своих детей, а для себя.

По статистике, собранной организацией Ofcom, видеоигры являются сегодня преимущественной формой досуга для 62% населения Великобритании. Эта цифра резко выросла после начала пандемии коронавируса, когда люди лишились возможности проводить свободное время вне дома.