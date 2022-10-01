Игра на нервах Зачем «западные партнеры» призывают своих людей срочно покинуть Россию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Это действительно нарастающая война нервов на грани провоцирования всеобщего помешательства и хаоса. Сначала, как водится, представители Соединенных Штатов призвали своих соотечественников срочно покинуть наши пределы. Естественно, верные сателлиты тут же привычно подхватили озвученную мелодию. И вот уже целый хор из чиновных поляков, румын, болгар и даже латышей машет платочками остававшимся в России компатриотам и призывает вернуться домой. Пока не поздно.

Победную ноту в прощальной арии взял португалец Жозеп Боррель, который пригласил от своего имени уже активистов российского ЛГБТ-движения срочно покинуть «юдоль страданий». Тут, правда, есть риск того, что главный европейский дипломат превысил свои полномочия. Поскольку не так давно уже властям Нидерландов пришлось открещиваться от вброшенной инфы о том, что их страна проявит гостеприимство в отношении всех российских «радужных». Так что не стоит им ждать введения для них особых европейских виз.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы почувствовать новый поворот антироссийской психологической войны. Ведь обычно страны стараются максимально оперативно вывезти своих граждан с территорий тех стран, на которые последует нападение, где возможны вспышки кровавых конфликтов, велика опасность экологических и технологических катастроф. Поэтому такие нервирующие призывы вернуться явно вписываются в общую картину нагнетания напряженности. В эту круговерть вовлечены даже международные спортивные федерации, разрешившие играющим у нас спортсменам разрывать контракты в нарушение всех норм без последствий для дальнейшей карьеры.

Другое дело, что все посольства, включая все еще немалое американское, остаются на своем посту в Москве. А это явно свидетельствует о том, что бояться тут нечего. Уж своими дипломатами Вашингтон не стал бы рисковать. Но кто из наших, и так напуганных обывателей станет разбираться, анализировать такие нюансы игры гегемона. Обстановка истерии, которая и у нас охватила часть населения, в основном в столичных городах, методично чем-то подпитывается. Наряду с работой немалого числа дезинформативных украинских сайтов и обещаниями все новых санкций, вплоть до запрета экспорта к нам — страшно сказать — косметики.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комизм очередной кампании в том, что призыв покидать пределы России звучит уже не в первый раз за последние семь-восемь месяцев. И некоторые иностранцы, что полгода назад поспешили выбраться из России, уже успели вернуться обратно, включая все тех же спортсменов с немалыми контрактами.

Теперь, видимо, дополнительный упор будет сделан на возможность для разного рода уклонистов или даже просто под них «косящих» получить временное убежище на Западе. Не исключено, что найдутся желающие под такой маркой просто поскорее осуществить свою давнюю эмиграционную мечту.

Вот только раскручиваемая параллельно кампания по запугивания перспективой ядерной эскалации — от ТЯО до стратегического — может привести к тому, что бежать уже напуганным патриотам будет некуда. Ну разве что на Папуа — Новую Гвинею.