«Иди гуляй»: Посол Украины в ФРГ рассказал об отношении немцев к Киеву

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин часто игнорирует интересы Киева. По его словам, из-за этого некоторые вопросы дипломатам приходится поднимать «публично». Об этом пишет Ukrainian Prism.

Мельник отметил, что немцы считают себе великой культурной нацией, однако для Киева это значит, что они могут игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто». Он пожаловался, что в различных ведомствах ФРГ дипломатов выслушивают, однако чаще всего отказываются «менять линию».

Если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично, — добавил Мельник.

Он подчеркнул, что в Германии к такому подходу «ещё не привыкли». По его словам, все важные решения принимаются «кулуарно».

Берлин — это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет, — заключил посол.

Ранее посол Киева в Германии Андрей Мельник заявил, что ждать от Берлина предоставления вооружения для Украины слишком оптимистично.