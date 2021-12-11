Украина засекретит информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генштаб Вооружённых сил Украины решил засекретить информацию о применении на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ударных беспилотников Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, сообщает агентство «Украинские новости». 26 октября Украина впервые применила боевой беспилотник Bayraktar в регионе. Командующий ООС ВСУ Александр Павлюк сообщил 2 декабря, что Киев постоянно применяет БПЛА на подконтрольной территории Донбасса и готов применить противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединённых сил относится к служебной тайне, — говорится в ответе Генштаба на запрос агентства.

Ранее источник Bloomberg в турецкой ВПК сообщил, что с 2019 года Турция поставила Украине не менее 10 боевых беспилотников Bayraktar. Эти показатели сильно отличаются в большую сторону от ранее озвученных. При этом к беспилотникам прилагались также станции управления и ракеты. Он также отметил, что на достигнутом Киев останавливаться не намерен. В частности, страна заказала ещё десятки беспилотников, которые на текущий момент находятся в стадии разработки. Таким образом, не исключено, что когда дроны будут окончательно сделаны и протестированы, крупная партия отправится на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Также он не исключил возможности создания отдельного формата и проведения прямых переговоров о разрешении конфликта на востоке страны с российским президентом. Это направление поддерживают европейские и американские партнёры, подчеркнул Зеленский. При этом украинский лидер заметил, что в ходе его разговора с президентом США Джо Байденом речь о проведении прямых переговоров с лидерами неподконтрольных Киеву территорий не шла. Американский лидер дал понять украинскому коллеге, что РФ не планирует нападать на его страну.