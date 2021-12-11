Разочарование: посол Украины Мельник оценил нового канцлера Германии
Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от ФРГ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:46, 11 декабря 2021
Андрей МельникФото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Ждать от Берлина предоставления вооружения для Украины слишком оптимистично. Об этом заявил посол Киева в Германии Андрей Мельник. Его слова приводит ZN.UA.
Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена, — сказал Мельник.
Так дипломат прокомментировал отказ прошлого правительства Германии продавать Киеву вооружение. Он также добавил, что официальных объяснений отказа так и не последовало. Однако неформально были «переданы сигналы» о том, что подобного рода поставки могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии разграничения в Донбассе и приведёт в итоге к масштабным столкновениям.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, — сказал Мельник.
Тем не менее он подчеркнул, что Киев не теряет надежды на смену позиции Берлина.
Предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей ничем не подкреплённой позиции, — резюмировал дипломат.
Ранее стало известно, что Генштаб Вооружённых сил Украины решил засекретить информацию о применении на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ударных беспилотников Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin.