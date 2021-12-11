Разочарование: посол Украины Мельник оценил нового канцлера Германии

Ждать от Берлина предоставления вооружения для Украины слишком оптимистично. Об этом заявил посол Киева в Германии Андрей Мельник. Его слова приводит ZN.UA.

Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена, — сказал Мельник.

Так дипломат прокомментировал отказ прошлого правительства Германии продавать Киеву вооружение. Он также добавил, что официальных объяснений отказа так и не последовало. Однако неформально были «переданы сигналы» о том, что подобного рода поставки могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии разграничения в Донбассе и приведёт в итоге к масштабным столкновениям.

Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, — сказал Мельник.

Тем не менее он подчеркнул, что Киев не теряет надежды на смену позиции Берлина.

Предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей ничем не подкреплённой позиции, — резюмировал дипломат.

Ранее стало известно, что Генштаб Вооружённых сил Украины решил засекретить информацию о применении на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ударных беспилотников Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin.