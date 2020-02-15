https://static.news.ru/photo/34ab677c-5041-11ea-adbb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Намерение президента Украины Владимира Зеленского устроить выборы в Крыму можно сравнить с «объявлением войны России». Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Проведение местных выборов на территории российского Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса возможно только, если сначала их завоевать, пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Он считает, что Зеленский сделал безответственное заявление на серьезном форуме, каковой являлась Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Жарихина, «степень неадекватности» украинского лидера зашкаливает.

Это заявление он сделал, чтобы его восприняли как решительного политика, а воспринимают как безответственного идиота, который мелет языком и даже не понимает, к каким последствиям могут привести его слова, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил: лично для него конфликт в Донбассе закончился. Украинский лидер подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины.