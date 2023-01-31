«И так уже в Сирии»: востоковед о приглашении Ирана к сирийскому диалогу Востоковед Федорова сочла закономерным приглашение Ирана к сирийскому диалогу

Подключение Ирана к официальным обсуждениям сирийского вопроса выглядит закономерным и давно ожидаемым шагом, способным сбалансировать обстановку в регионе, заявила NEWS.ru кандидат исторических наук, эксперт центра Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова. По ее словам, позиции Ирана в Сирийской Арабской Республике (САР) очень сильны, включая военное присутствие, и исключить его из диалога по Сирии попросту невозможно.

Иран и так присутствует в Сирии в военном отношении. Так на территории республики помимо [иранских войск] КСИР присутствуют и [силы] КУДС, а также имеются достаточно тесные связи с «Хезболлой», которая также активно действует на территории САР и находится под сильным иранским влиянием, — пояснила Федорова.

Она также отметила, что интересы Ирана и Турции сконцентрированы в разных регионах Сирии, и это позволяет странам вполне нормально договариваться и взаимодействовать друг с другом. Основа же для этого сотрудничества может быть бывает самой разной, вплоть до совместной борьбы с Рабочей партией Курдистана.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, России и Сирии на высшем уровне. По его словам, такое решение будет способствовать миру в регионе. До этого политик сообщал о том, что предложил российскому коллеге провести встречу глав трех государств, однако ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, министерств обороны и МИД.