Как сообщили в офисе Абдель Махди, беседа состоялась по инициативе Штатов. В ходе разговора иракский политик подчеркнул, что Багдад отвергает все нарушения своего суверенитета, включая нападения, совершённые войсками Ирана на военных США в Ираке, а также нарушения американцами иракского воздушного пространства — в частности, авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

BREAKING: Iraqi prime minister asks U.S. secretary of state to decide the mechanism for American troop withdrawal from Iraq. https://t.co/p2nvu1cu4x