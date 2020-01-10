https://static.news.ru/photo/6630ca18-3399-11ea-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Исполняющий обязанности иракского премьер-министра Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с государственным секретарём США Майклом Помпео попросил Вашингтон отправить на Ближний Восток делегацию, которой будет поручено разработать механизм вывода из Ирака американских войск.

Как сообщили в офисе Абдель Махди, беседа состоялась по инициативе Штатов. В ходе разговора иракский политик подчеркнул, что Багдад отвергает все нарушения своего суверенитета, включая нападения, совершённые войсками Ирана на военных США в Ираке, а также нарушения американцами иракского воздушного пространства — в частности, авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

BREAKING: Iraqi prime minister asks U.S. secretary of state to decide the mechanism for American troop withdrawal from Iraq. https://t.co/p2nvu1cu4x — The Associated Press (@AP) January 10, 2020

Ранее Абдель Махди заявил, что власти Соединённых Штатов уведомляли Ирак о планировании ракетного удара по иранскому генералу Касему Сулеймани. Однако это сообщение пришло из Вашингтона всего за несколько минут до начала операции, писал NEWS.ru.