И нашим и вашим: как разработчики подстраивают свои игры под разные регионы

В ряде стран, включая Россию, оказалось недоступно новое расширение для игры Sims 4 «Свадебные истории» от компании по разработке игр Electronic Arts. Нераспространение дополнения в России связано с принятым в 2013 году законом о запрете гей-пропаганды. Случай с Sims далеко не первый, когда разработчики подстраивают свою игру под региональные требования, изменяя содержание контента либо и вовсе удаляя его.

Дело под грифом Sims 4

Sims — это игра-песочница, в которой игроки могут создавать своих персонажей и управлять ими в виртуальной копии нашего мира. Время от времени в игру добавляются расширения, которые вносят новые возможности в игровой процесс. Новейшим дополнением стали «Свадебные истории». В трейлере к нему в центре внимания находится пара, состоящая из девушки и парня, которые готовятся к своей свадьбе. Во время подготовки к торжеству у них возникают разногласия по различным поводам вроде выбора торта или цветов для декора. Рядом с парой всё время находится подруга невесты, которая, по всей видимости, испытывает к ней романтические чувства. В конце трейлера главная героиня отказывается от брака со своим парнем и женится на своей подруге.

Сама компания сказала, что не хотела подстраиваться под местные законы, меняя свой нарратив, и предпочла попросту не выпускать дополнение для российского рынка.

«Личные истории, которые игроки смогут рассказать в наших наборах, лежат в основе всего, что мы создаём. В наборе „Свадебные истории“ мы хотели познакомить вас с Дом и Кэм, чья любовь отражает личный опыт многих членов нашего сообщества и команды разработки. Однако в процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы её представляем», — сказано в заявлении Electronic Arts.

ea.com

Неизвестно, чем именно руководствовалась Electronic Arts при своём решении, ведь игра Sims 4 уже имеет доступные в России дополнения, в которых есть связи между однополыми парами. К тому же игра имеет возрастное ограничение 18+, а следовательно, не подпадает под закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

«Но почему? То есть у игры уже есть рейтинг 18+ в России. Эти законы в любом случае к игре бы не применялись. Больше похоже, что это связано с желанием компании сделать заявление, чем с реальным риском запрета», — написал пользователь в Twitter.

На сайте Change.org была запущена петиция с просьбой к EA всё же выпустить дополнение на российский рынок. На данный момент документ подписали 2757 человек. Раньше аудиторию игр Sims в основном составляли дети, однако на текущий момент, по данным компании, более 60% аудитории игры являются женщинами в возрасте от 18 до 24 лет, и по результатам опросов, лишь 6% процентов из них могли назвать себя геймерами.

В угоду местным особенностям

В случае с играми и другим развлекательным контентом изменение каких-либо составляющих в содержании и региональное «подстраивание» являются обычным делом. Изменения могут быть простыми и затрагивать лишь одно название. Известная на весь мир серия игр Resident Evil в стране разработчиков — Японии, например, называется Biohazard, а ставшая хитом во время локдаунов Animal Crossing в оригинале называется Animal Forest. Однако иногда перемены оказываются гораздо более глобальными, когда изменяются диалоги, виды персонажей или даже целые миссии.

В индустрии бывают случаи, когда игры редактируются для того, чтобы лучше подойти под культурные реалии различных стран или их возрастные ограничения. Эти доработки могут быть незначительными, как в игре Beyond: Two Souls, где было вырезано около пяти секунд игровых сцен, для того чтобы снизить возрастной рейтинг до 16+ в Европе. Иногда удаляется и гораздо более весомая часть контента. Так, польская компания CD Project Red, которая в своих играх, наравне с глубоким сюжетом, славится проработанностью постельных сцен, вырезала их для издания игры на Ближнем Востоке. К слову, по заявлениям студии, в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» общая длительность сцен для взрослых насчитывает около 16 часов.

Бывают и политически мотивированные изменения. Например, в игре по продвижению своего футбольного клуба Football Manager 2005 Тибет числился как отдельная страна, но в китайской версии он считался частью Поднебесной.

Один из самых громких скандалов вызвала миссия «Ни слова по-русски» в игре Call of Duty: Modern Warfare 2. В ходе задания игрок управляет агентом ЦРУ под прикрытием, который внедрился в террористическую группу. Задание состоит из нападения на российский аэропорт и убийства мирных граждан. Игрок хоть и имеет право не открывать огонь по гражданским лицам, но не может атаковать самих террористов. В таком случае миссия будет объявлена проваленной и придётся начинать её заново. Неудивительно, что эта часть игры была вырезана в версии для России.

Другой случай связан с игрой Fallout 3, где геймеру приходилось выживать в постъядерной пустоши Соединённых Штатов. В ходе одной из миссий у игрока была возможность уничтожить целый город взрывом атомной бомбы. В версии для Японии эта ветка была вырезана, а название Fat Man было полностью удалено из игры по той причине, что это отсылка к бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки.

gameawards.ru

В Китае правящая партия не приветствует излишнюю жестокость и атрибутику смерти в играх. Учитывая тот факт, что Китай является одним из крупнейших рынков сбыта, разработчикам приходится подстраиваться и выпускать переработанные версии. Для культовой ролевой игры World of Warcraft в Китае существует отдельный лаунчер. В нем все черепа, скелеты, зомби и кровь были в той или иной мере изменены . Драконы-скелеты покрывались чешуёй, мосты из костей теперь возводились из обычного железа, куски плоти, которые «украшали» разного рода локации, заменялись моделями хлеба или камней. Та же самая ситуация произошла и c MOBA — игрой «Дота 2», где цвет крови был заменён на чёрный, а большинство персонажей-скелетов в результате переработки либо носили шлем, либо по своей внешности стали больше напоминать обычных людей.

Изменения в играх в угоду традициям, религиям, политическим реалиям и социальным нормам других стран позволяют разработчикам лучше продавать свои игры, а также избегать разного рода скандалов.