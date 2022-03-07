Хорватия рассмотрела возможность блокировки имущества россиян

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МИД Украины сообщил, что не занимается разработкой биологического оружия, сообщает ТАСС. В украинском МИД заявили, что Минздрав страны отрицает информацию об «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой США» и «уничтожении особо опасных патогенов». По словам представителей ведомства, в украинских лабораториях ведётся аналитическая работа в рамках международного права.

Все лабораторные возможности на Украине выполняют единую общую функцию — индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию в соответствии с...