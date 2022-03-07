Хорватия рассмотрела возможность блокировки имущества россиян
Захар Чайченко
Захар Чайченко
21:35, 07 марта 2022
Загреб — cтолица ХорватииФото: pixabay.com
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В Хорватии рассмотрели возможную блокировку собственности жителей России на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр юстиции и государственной администрации Хорватии Иван Маленица, пишет ТАСС. Он добавил, что результаты беседы представителей ведомства станут известны в скором будущем.
В настоящий момент в Министерстве иностранных и европейских дел проводится встреча, на которой присутствуют представители Министерства юстиции и госадминистрации, поэтому в соответствии с нормами, принятыми на общеевропейском уровне, рассматривается возможность блокирования собственности [граждан РФ в Хорватии]. В ближайшие дни мы будем знать, каковы дальнейшие процедуры, — заявил Маленица на встрече с представителями СМИ.
Согласно информации министра, работа ведётся вместе с другими хорватскими органами, ответственными за санкционную политику против РФ.
Власти Италии ранее приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Уже известно, что санкции направлены на яхты основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.
Ранее журнал Forbes сообщил, что власти ФРГ конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбурге на севере Германии.