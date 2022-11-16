Хороша ракета к «Рамштайну» Есть совпадения, в случайность которых не верится

Фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/TASS

Помните советский анекдот: то ли он шубу украл, то ли у него украли, но с назначением не спешить. Таинственные обломки ракеты, убившей двух не причастных ни к чему поляков в польском Люблинском воеводстве, упали очень кстати.

Ну, во-первых, невнятные результаты посиделок на экзотическом острове Бали с неудачными попытками сначала изолировать, а потом и заклеймить Россию сразу ушли на второй план и стали вдруг всем неинтересны. И если в Индонезии половина участников саммита, в основном неприсоединившиеся развивающиеся страны, просто спокойно проигнорировала и пламенную онлайн-речь Зеленского, и суету вокруг украинского кейса, то тут Запад и примкнувшие к нему младшие союзники резко возбудились и общими усилиями вернули тему украинского конфликта на первые полосы.

И ладно бы обломки покарали двух поляков без привязки к какому-то важному для ситуации на Украине событию. А то ведь трактор на польских полях был поражен аккурат накануне намеченной заранее встречи украинских военных спонсоров, объединенных в формате «Рамштайн». На этот раз аукцион военных поставок для ВСУ пройдет с участием представителей 45 стран в Пентагоне в формате онлайн.

Иными словами, накануне очередного, уже седьмого сеанса снабжения оружием и теплым исподним посылаемых на смерть украинцев из ничего возникла ситуация исключительного эмоционального напряжения в натовских странах. Правда, эмоциональный взрыв этот был весьма дозированным. А все потому, что сразу вешать обвинения на Россию и приближать ядерный апокалипсис никто не хочет. Прибалты вроде по отработанному, как у собачек Павлова, инстинкту ринулись заряжать винтовки для войны с Россией, но их истерика без команды была быстро успокоена.

Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS

Но повторимся: главное, что американских союзников дополнительно встряхнули. А то, что первоначальные антироссийские обвинения были как бы заморожены, так смотрите приведенный выше советский анекдот, который прекрасно описывает возникшую ситуацию. Ситуацию спланированной неопределенности.

К тому же в Пентагоне явно не будут спешить с окончательными выводами, хотя уже известно, что над регионом барражировали и американские самолеты-разведчики, и всевидящие натовские дроны. Но хорошо известно, что как в случае с малайзийским Boeing, так и в иных сходных ситуациях американцы никогда своих разведывательных данных не озвучивают. Молчат обычно под предлогом нежелания раскрывать свои оперативные возможности.

Так что, видимо, и в этом случае прямые обвинения против России, грозящие лобовым втягиванием Североатлантического альянса в прямое столкновение, в американских верхах озвучиваться не будут. Хотя разного рода сайты и желтые издания в открытую устроят танцы на такой теме, нагнетая особое апокалиптическое общественное настроение. Поскольку те системы вооружений, которые решат после очередного «Рамштайна» передать Украине, должны получить обоснование, учитывая, что в Европе растет недовольство такими поставками.

Впрочем, на какие конкретно поставки «тянут» упавшие обломки ракеты, узнаем скоро. Украинцы очень хотели бы и танки Leopard 2, и истребители F15. Но, видимо, получат лишь новые HIMARS и системы ПВО.