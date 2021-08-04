Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов

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Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения двум военачальникам РФ за якобы причастность России к конфликту в Донбассе. Об этом сообщает ведомство на своей официальной странице.

Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора сообщено о подозрении (аналог предъявления обвинения) двум генерал-полковникам Вооружённых сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении...