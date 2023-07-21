Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Николас Бернс

Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, сообщает газета The Wall Street Journal. Злоумышленники получил доступ к сотням тысяч правительственных сообщений. По информации издания, хакеры связаны с властями КНР.

По соображениям безопасности мы не будем обнародовать дополнительную информацию о характере и масштабе инцидента в сфере кибербезопасности. Департамент постоянно отслеживает и реагирует на подозрительную активность в наших сетях, — заявил представитель Госдепартамента.

The Wall Street Journal сообщает, что кибератаки могут позволить получить представление о планировании Вашингтоном недавней серии визитов высокопоставленных чиновников в Китай, а также об обсуждении политики США на китайском направлении.

По оценкам специалистов, кибератаки начались в мае, однако впервые были обнаружены в середине июня перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

1 июля стало известно, что в Великобритании произошел хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения. Кибератаке подверглось отделение, включающее шесть больниц и десять клиник. Предполагается, что нападение совершили компьютерные специалисты, «связанные с Россией».