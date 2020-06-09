Губернатор Нью-Йорка потребовал от Трампа извинений за твит о демонстранте

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа извиниться за его недавнее сообщение в Twitter. Речь идёт о публикации в микроблоге, в которой глава государства предположил, что инцидент с пожилым участником акции протеста в Буффало (штат Нью-Йорк) мог быть подстроен.

На пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал NY1, Эндрю Куомо охарактеризовал эти высказывания Трампа как «безрассудные и безответственные».

Он должен принести извинения за этот твит. Думаете, что кровь на голове у демонстранта была подделкой? — поинтересовался Куомо.

4 июня в Буффало двое полицейских грубо толкнули 75-летнего участника акции протеста Мартина Гуджино. Он упал и получил травму головы. Сотрудников полиции на время разбирательства отстранили от работы. Трамп в своём Twitter предположил, что пострадавший мог быть провокатором «Антифа» и инцидент мог быть подстроен.

Массовые протесты и беспорядки начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Это произошло во время грубого задержания его полицейскими. Демонстрации по всей стране проходят под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в каждом районе города появятся участки улиц с названием Black Lives Matter, писал NEWS.ru.