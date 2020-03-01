https://static.news.ru/photo/7ca4e926-5b87-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: jguaido/instagram.com

Хуан Гуайдо, возглавляющий венесуэльскую оппозицию, обвинил власти страны в попытке убить его во время антиправительственной манифестации.

Инцидент произошёл в городе Барксимето в штате Лара на западе страны. По словам Гуайдо, автомобиль, в котором он находился, подвергся обстрелу.

Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий, — заявил лидер оппозиции в обращении, опубликованном в Twitter.

Mensaje a todos, seguimos adelante https://t.co/5yEHY53zHh — Juan GuaidÃ³ (@jguaido) March 1, 2020

Гуайдо добавил, что это нападение не заставит его отступиться от борьбы против действующих властей страны.

Я посвятил свою жизнь служению этому делу. Если со мной что-то случится, кто-то займёт моё место и свобода восторжествует, — написал он.

Eso sÃ­: le advierto a la dictadura que matarme no detendrÃ¡ esta lucha.



Yo coloquÃ© mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomarÃ­a mi lugar y la Libertad se abrirÃ¡ camino.



Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada. pic.twitter.com/42o7ZKiHHW — Juan GuaidÃ³ (@jguaido) February 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил Гуайдо тюрьмой. Он заявил, что лидер оппозиции обязательно окажется за решёткой, когда суды страны выдадут ордер на его арест.