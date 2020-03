Инцидент произошёл в городе Барксимето в штате Лара на западе страны. По словам Гуайдо, автомобиль, в котором он находился, подвергся обстрелу.

Гуайдо добавил, что это нападение не заставит его отступиться от борьбы против действующих властей страны.