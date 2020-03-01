Хуан Гуайдо, возглавляющий венесуэльскую оппозицию, обвинил власти страны в попытке убить его во время антиправительственной манифестации.
Инцидент произошёл в городе Барксимето в штате Лара на западе страны. По словам Гуайдо, автомобиль, в котором он находился, подвергся обстрелу.
Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий, — заявил лидер оппозиции в обращении, опубликованном в Twitter.
Mensaje a todos, seguimos adelante— Juan GuaidÃ³ (@jguaido)
https://t.co/5yEHY53zHh March 1, 2020
Гуайдо добавил, что это нападение не заставит его отступиться от борьбы против действующих властей страны.
Я посвятил свою жизнь служению этому делу. Если со мной что-то случится, кто-то займёт моё место и свобода восторжествует, — написал он.
Eso sÃ: le advierto a la dictadura que matarme no detendrÃ¡ esta lucha.— Juan GuaidÃ³ (@jguaido)
Yo coloquÃ© mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomarÃa mi lugar y la Libertad se abrirÃ¡ camino.
Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada.
pic.twitter.com/42o7ZKiHHW February 29, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил Гуайдо тюрьмой. Он заявил, что лидер оппозиции обязательно окажется за решёткой, когда суды страны выдадут ордер на его арест.
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