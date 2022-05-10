GT: американский журналист раскрыл реальную цель Байдена на Украине

Президент США Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Белый дом не планирует сокращать дистанцию между США и Украиной, при этом он использует Киев для удовлетворения собственных интересов. Об этом пишет китайский портал Global Times на основе анализа колонки американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times. Авторы из Китая отмечают, что колумнист NYT полностью рассекретил отношение США к Украине и восточноевропейскому конфликту.

В материале Фридман чётко дал понять, что США не станут проливать кровь за Украину. Всем, кто думает, что Байден окажется настолько глуп, чтобы сражаться за Зеленского, американец посоветовал не питать наивных иллюзий, — говорится в статье.

Как отмечают китайские журналисты, затяжной конфликт на Украине полностью отвечает двум стратегическим целям Вашингтона. Первая из них — сдерживание России, а вторая — повышение спроса на продукцию американского военно-промышленного комплекса. Своими действиями же США пытаются создать драматичный эффект, в реальности желая оставаться в тени и пожинать плоды, считают китайские журналисты.

Ранее журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей сообщила, что Китай призвал развивающиеся страны совместно бороться с последствиями введённых против России санкций Запада. Она отметила, что нынешние рестрикции ведут к росту инфляции в мире, что особо остро отражается на государствах с формирующимися экономиками. По её словам, санкции могут быть «обоюдоострым мечом» для Запада, ведь Россия является основным мировым поставщиком энергоносителей.