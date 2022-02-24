ГСЧС Украины сообщила, что самолёт ВСУ упал в Киевской области

Самолёт вооружённых сил Украины рухнул в Киевской области, погибли пять человек из 14, находившихся на борту. Об этом сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), добавив, что ведутся спасательные работы, передаёт портал korrespondent.net. Предположительно, упал транспортный Ан-26.

Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолёт ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием, в результате чего погибли пять человек. От ГСЧС привлечены 37 человек и 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее выступил c обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы Росcии не входит.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Истребитель Су-27 украинских ВВС 24 февраля нарушил воздушное пространство Румынии и был перехвачен её военными самолётами. После посадки украинский пилот сдался властям, говорится в сообщении.