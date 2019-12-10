Власти Грузии согласились рассмотреть часть требований оппозиции по реформированию действующей избирательной системы. Во всяком случае, об этом свидетельствуют итоги переговоров, прошедших между правящей партией «Грузинская мечта» и её политическими оппонентами. Наметившийся компромисс может положить конец протестам, которые почти месяц продолжаются в стране. Однако пока ситуация шаткая: власти заявили о планах провести собственные демонстрации 14 декабря, что в данном случае рискует стать лишним раздражителем для населения Грузии.

Демонстрации в Тбилиси против «Грузинской мечты» (ГМ) начались ещё в середине ноября. Протестующие требовали проведения досрочных выборов и введения пропорциональной избирательной системы. Однако правящая партия на уступки идти отказалась. Тем не менее при посредничестве зарубежных дипломатов стороны удалось собрать за столом переговоров. В ходе второго раунда, состоявшегося 8 декабря, оппозиция предложила так называемую немецкую модель.

Гига Бокерия Global Look Press

На данный момент парламентские выборы в стране проводятся по смешанной избирательной системе: 77 из 150 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональный механизм), а оставшиеся 73 — по мажоритарной системе из 73 одномандатных избирательных округов страны (кандидату для победы надо получить 50% + 1 голос). Полученные партиями мандаты затем объединяются. Поэтому победа партийных кандидатов в одномандатных округах в итоге может дать ей большинство в парламенте, даже если по партийным спискам её поддержало меньше половины населения. Согласно же предложению оппозиции, в стране сохраняются мажоритарные выборы, но не в одномандатных, а в многомандатных округах. Власти заявили, что рассмотрят эту идею и обсудят её на следующей встрече с оппозицией. Депутат от партии «Европейская Грузия — Движение за свободу» Гига Бокерия оценил это как серьёзный прогресс, поскольку ранее в ГМ вообще не собирались обсуждать уступки.

Компромисс может быть достигнут, поскольку оппозиция предлагает, чтобы вместо 73 одномандатных округов с мажоритарной системой таковых осталось 10, а остальные стали многомандатными, уточнил в разговоре с NEWS.ru руководитель грузинского Института стратегии и управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе. Но, по его мнению, нельзя исключать, что ГМ в итоге отринет и эту идею. Кроме того, достигнутые договорённости не отражают реальной политической повестки в стране, считает эксперт.

Лишь 32 оппозиционные партии договорились о плане, и возникает вопрос, что думают об этом остальные 232 грузинские партии? Очевидно, речь идёт о частных интересах отдельных политиков, в том числе — о денежных, торг идёт именно на эту тему. И так называемой оппозиции очень важно добиться хоть чего-то, дабы продемонстрировать, что она не потерпела полного поражения. Массовой народной поддержки у оппозиционеров нет, население в большинстве своём смотрит на них с отвращением. Но так же жители Грузии относятся и к правящей партии. Пётр Мамрадзе руководитель грузинского Института стратегии и управления руководитель грузинского Института стратегии и управления

ГМ, в свою очередь, очевидно, пытается перехватить инициативу на улицах у протестующих. На 14 декабря власти назначили масштабную проправительственную акцию. По словам руководителя молодёжной организации партии Георгия Чакветадзе, она будет посвящена «итогам недели празднования нашего председательства в Совете Европы (СЕ)». В оппозиции ответных демонстраций пока не анонсировали. Однако и без них инициированная правительством манифестация, скорее, принесёт властям больше вреда, чем пользы.

Что намеревается праздновать «Грузинская мечта» 14 декабря, если страна просто по ротации получила председательство в Совете Европы? Власти хотят продемонстрировать массовую поддержку. Но такие планы вызывают обратный эффект, так как люди недовольны несдержанными обещаниями ГМ и т. д., — считает Мамрадзе.

По мнению эксперта, к ответным действиям оппозиции акция 14 декабря вряд ли приведёт, но важнее то, что грузинский народ наверняка будет разозлён «спектаклем» властей, проходящим под надуманным предлогом.