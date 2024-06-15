Группировке ВСУ в Волчанске предрекли котел: новости СВО на утро 15 июня

Фото: МО РФ

Группировка Вооруженных сил Украины в городе Волчанске Харьковской области в ближайшее время окажется в котле, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, российские военнослужащие берут под контроль территорию метр за метром и готовятся окружить ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Войска Южного военного округа обходят Волчанск и в ближайшее время там будет небольшой котел, подчеркнул парламентарий. Водолацкий объяснил, что Волчанск хорошо укреплен, построены бетонные заграждения и укрепрайоны. Он отметил, что брать его в лоб и посылать бойцов на штурмы бессмысленно, поэтому действия российской армии были замедлены с целью защиты и спасения бойцов.

Виктор Водолацкий также допустил, что через месяц-полтора закончится зачистка территории Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) и там начнется восстановление мирной жизни. Он добавил, что оставшиеся в серой зоне населенные пункты небольшие, но это все равно территория России.

Самые боеспособные и лучшие части Вооруженных сил Украины ни разу не были на фронте — в зоне спецоперации России, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что этот достаточно многочисленный комплекс стоит во Львове и Киеве. По мнению эксперта, бригады были собраны именно для обороны.

Как считает эксперт, среди боевых частей все демотивированы и не хотят продолжения боевых действий. Тем временем новички и новобранцы, как отметил Матвийчук, плохо подготовлены и тоже не желают воевать.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

Житель города Суджи Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, о гибели стало известно после подомового обхода в населенном пункте.

Около четырех утра силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

МЧС России проинформировало о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Пресс-служба ведомства также огласила последние данные о потерпевших и жертвах атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Спасены шесть человек, пострадали семеро, пятеро погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора.

Что ждет Киев в случае отказа от условий Путина

Вооруженные силы России продолжат устанавливать контроль над новыми российскими регионами, даже если власти Украины откажутся от условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи с руководящим составом МИД РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, характер боев никак не изменится.

По его словам, перед Киевом сейчас стоит выбор: согласиться с условиями российской стороны и вывести войска с подконтрольных территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, после чего начнется налаживание мирной жизни. Либо же отказаться, и тогда Россия займет территории силой.

Президент России Владимир Путин, озвучив мирное предложение по Украине, сделал дипломатический ход, сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, после слов главы РФ участники швейцарского саммита не смогут заявлять о нежелании Москвы договариваться с Киевом.

Парламентарий добавил, что РФ не пригласили к участию в мероприятии, так как оно станет «междусобойчиком» президента Украины Владимира Зеленского и его друзей.

Фото: МО РФ

Могут ли новые военные базы НАТО стать целью ВС РФ

Новые военные базы НАТО могут стать целью для ВС РФ, если там будут аэродромы, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, чтобы стать целью для российских военных, с этих аэродромов должны вылетать истребители.

Капитан отметил, что если на этих базах будет проходить только обучение или перенаправление оружия, то удары наноситься не будут. Кроме того, создание таких баз в Польше, Словакии и Румынии говорит о том, что европейское население все меньше поддерживает курс НАТО.

Кто поставит Украине Patriot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО примут участие в поставках систем ПВО Patriot и SAMP/T на Украину, однако отказался называть, какие именно. Во время пресс-конференции он также подчеркнул, что Альянс находится в тесном контакте с рядом государств по этому вопросу. Нидерланды, например, занимаются созданием коалиции для обеспечения Украины средствами ПВО.

Что предложила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала обращение к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов. К своему сообщению она прикрепила список из 430 украинских военнопленных, которые готовы вернуться домой, если на это согласится Киев.

Чего требуют страны «семерки»

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) подготовили заявление, в котором требуют от России выплатить Украине порядка $486 млрд. Именно во столько оценивается ущерб, понесенный Украиной в ходе конфликта.

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