https://static.news.ru/photo/7b2bc27e-4c1c-11ea-87b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Передовая группа экспертов-вирусологов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Специалистам предстоит подготовить базовые сведения о текущей ситуации с вирусом 2019-nCoV. Возглавляет делегацию доктор Брюс Эйлвард, передаёт ТАСС.

Группе предстоит создать основу для прибытия «более крупной международной команды», уточнил Гебрейесус.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.