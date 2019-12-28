Шведская экоактивистка Грета Тунберг призналась, что не стала бы тратить своё время на попытку обсудить изменение климата с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

Честно говоря, я не думаю, что сказала бы что-нибудь, потому что, очевидно, он не слушает учёных и экспертов, так почему он послушал бы меня? Так что я бы, наверное, ничего не сказала, я бы не стала тратить впустую своё время, — заявила Тунберг в интервью BBC Radio 4.