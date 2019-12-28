Шведская экоактивистка Грета Тунберг призналась, что не стала бы тратить своё время на попытку обсудить изменение климата с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.
Честно говоря, я не думаю, что сказала бы что-нибудь, потому что, очевидно, он не слушает учёных и экспертов, так почему он послушал бы меня? Так что я бы, наверное, ничего не сказала, я бы не стала тратить впустую своё время, — заявила Тунберг в интервью BBC Radio 4.
Ранее издание Time назвало шведку Человеком года — 2019. На это звание претендовали президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Американский лидер высмеял выбор редакции журнала, назвав его нелепым. За экоактивистку вступилась бывшая первая леди США Мишель Обама. Она призвала Тунберг игнорировать сомневающихся людей, отметив, что девушку поддерживают миллионы жителей планеты, писал NEWS.ru.