Грета Тунберг вывела на акцию протеста тысячи людей в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила многотысячную протестную акцию в Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата. Протестующие требуют от участников конференции сохранить Землю, пишет Evening Standart.

По данным издания, организатором мероприятия является общественное движение школьников и студентов Friday for Future. Сегодняшний день саммита ООН посвящён расширению прав и возможностей общественности и молодёжи. Протестующие вышли с транспарантами, на которых написано «У нас нет запасной планеты», «Нет ископаемому топливу», «Защитим будущее».

Climate activists have now taken over George Square in Glasgow as part of the Fridays For Future protest #COP26



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В акции участвует множество школьников, которые ради мероприятия пропустили уроки, несмотря на просьба министра образования Великобритании не делать этого. Подростки уже ответили на это плакатом с надписью «Мы пропускаем наши уроки, чтобы научить вас одному».

После марша активистка и ещё более десятка молодых участников выступили с речами. Грета Тунберг обвинила делегатов в лицемерии и усомнилась в эффективности проводимых под эгидой ООН встреч, назвав их «непрерывными бла-бла-бла».

Лидеры ничего не делают. Похоже, их главная цель — продолжить борьбу за статус-кво. COP26 стал самой закрытой конференцией за всю историю, это провал и пиар-мероприятие. Двухнедельное празднование обычного дела и бла-бла-бла, — заявила шведская активистка.

Ранее жители краснодарского посёлка Зарождение обратились за помощью к шведской экоактивистке Грете Тунберг. Они пожаловались на химикаты, которые распыляют фермеры.