Грета Тунберг вывела на акцию протеста тысячи людей в Глазго

По данным издания, организатором мероприятия является общественное движение школьников и студентов Friday for Future. Сегодняшний день саммита ООН посвящён расширению прав и возможностей общественности и молодёжи. Протестующие вышли с транспарантами, на которых написано «У нас нет запасной планеты», «Нет ископаемому топливу», «Защитим будущее».

Climate activists have now taken over George Square in Glasgow as part of the Fridays For Future protest #COP26



