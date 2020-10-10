Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

https://static.news.ru/photo/8ee0dfb0-0b0d-11eb-8788-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого <...> Просто организуйтесь, приведите всех проголосовать за Байдена, — написала она в Twitter.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective itâs very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I meanyou knowdamn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. По данным на конец сентября досрочно свою волю выразили более миллиона американцев. Наблюдатели назвали этот показатель «историческим». Они предполагают, что всплеск активности избирателей вызван новыми порядками, связанными с ограничениями из-за коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл Байден. Больше всего демократа поддерживают в Дании (80%). При этом многие из европейцев сомневаются, что голосование в Штатах будет честным. Наиболее скептически настроены жители Германии (54%).