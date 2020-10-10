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Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

18:28, 10 октября 2020
Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого <...> Просто организуйтесь, приведите всех проголосовать за Байдена, — написала она в Twitter.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. По данным на конец сентября досрочно свою волю выразили более миллиона американцев. Наблюдатели назвали этот показатель «историческим». Они предполагают, что всплеск активности избирателей вызван новыми порядками, связанными с ограничениями из-за коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл Байден. Больше всего демократа поддерживают в Дании (80%). При этом многие из европейцев сомневаются, что голосование в Штатах будет честным. Наиболее скептически настроены жители Германии (54%).

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