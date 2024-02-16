Греческим геям разрешат вступать в брак и усыновлять детей Парламент Греции легализовал браки однополых пар и усыновление ими детей

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Парламент Греции принял закон, легализующий браки однополых пар и усыновление ими детей, голосование транслировал телеканал Vouli TV. За проголосовали 176 из 254 присутствовавших на процедуре депутатов.

Закон поддержали преимущественно представители пяти парламентских партий — «Новая демократия», Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс, ПАСОК — Движение перемен, «Курс свободы» и «Новые левые». Против выступили Компартия Греции (КПГ), «Греческое решение», «Спартанцы» и Демократическое патриотическое движение — Победа.

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, данная правительственная реформа «сделает жизнь граждан лучше, не отнимая при этом ничего у абсолютного большинства пар». Она коснется прежде всего тех, у кого уже есть дети, уточнил он.

Пока оба родителя однополых пар юридически не имеют одинаковых возможностей для того, чтобы забирать своих детей из школы, путешествовать с ними, сопровождать в больницу. Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары, — объяснил премьер.

Мицотакис добавил, что также будут расширены права детей однополых родителей. Он подчеркнул, что смена понятий «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2» не предусматривается.

Ранее депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации «зарегистрированных партнерств», куда входят и однополые союзы. По ее данным, ранее ведомства имели другую позицию в отношении потенциального закона, но изменили ее. Минюст страны оценивает законопроект как «первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом», проинформировала она.