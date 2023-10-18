Украинские военные поддержали регистрацию однополых союзов Минобороны Украины поддержало проект легализации «зарегистрированных партнерств»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации «зарегистрированных партнерств», куда входят и однополые союзы, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Осторожно, новости», ранее ведомства имели другую позицию в отношении потенциального закона, но изменили ее.

Теперь инициатива полностью за парламентом, который должен поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту внести свои правки во втором. Ведь негативные выводы этих министерств до сих пор блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте, — сказала Совсун.

Она добавила, что Минюст страны оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом. Депутат напомнила, что на парламентских выборах в Польше победили представители оппозиции, поддерживающие равные права для однополых пар. Совсун подчеркнула, что ей был хотелось, чтобы Украина «не осталась единственной страной в Европе, до сих пор держащейся за мракобесие российского мира».

Весной текущего года стало известно, что власти Украины рассмотрят законопроект об однополых партнерствах. В случае его принятия такие пары смогут получать статус близких родственников без вступления в брак. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всю ответственность за законопроект о регистрации однополых пар несет Верховная рада. Так он отреагировал на петицию с требованием запретить регистрацию в стране таких союзов. По словам украинского лидера, после принятия законопроекта представители Верховной рады приносят его на подпись, затем документ либо утверждают, либо возвращают на доработку в парламент. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время закон еще не принят.