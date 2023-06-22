Зеленский оправдался за законопроект об однополых браках Зеленский: Верховная рада несет ответственность за законопроект об однополых браках

Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада несет всю ответственность за законопроект о регистрации однополых браков, пишут «Известия». Так он отреагировал на петицию с требованием запретить регистрацию в стране однополых браков. Соответствующий документ на специальном портале подписали более 25 тысяч раз.

По словам украинского лидера, после принятия законопроекта Верховная рада приносит его на подпись, затем документ либо принимают, либо возвращают на доработку в парламент. Зеленский подчеркнул при этом, что в настоящее время закон Верховной радой еще не принят.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии разрешил заключать однополые браки. Закон вступит в силу с 2024 года. За него проголосовали 55 депутатов, 34 были против и один воздержался. Это первая легализация ЛГБТ-браков в постсоветских государствах. Кроме того, теперь супруг сможет усыновить ребенка своего супруга, если получит согласие биологического родителя. Закон устанавливает принцип, по которому у ребенка не может быть более двух родителей. Права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.