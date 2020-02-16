https://static.news.ru/photo/a6fb19da-50b4-11ea-a640-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое из 15 израильтян, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, инфицированы коронавирусом нового типа, рассказали представители Министерства здравоохранения еврейского государства. Судно поставили на карантин из-за вспышки заболевания.

Ещё один гражданин Израиля сдал анализы, пишет РИА Новости.

Накануне на борту Diamond Princess заболело ещё 67 человек, таким образом, число заразившихся достигло 285 человек. Всего на судне находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Выяснилось, что гражданин Китая, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. Планировалось, что карантин на лайнере будет длиться до 19 февраля.

На 16 февраля 2020 года около 70 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа, более 1600 умерли, свыше 9,5 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, китайского Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.