Гражданам Турции пообещали, что страна выйдет из НАТО Претендент на пост президента Турции Перинчек пообещал выйти из НАТО в случае своей победы

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Претендент на пост президента Турции, лидер местной партии «Родина» Догу Перинчек намерен в случае своего прихода к власти вывести страну из НАТО. По мнению политика, Альянс представляет угрозу для государства. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции, — заявил Перинчек.

В настоящее время он подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции. Выборы главы государства назначены на 14 мая. Теперь политику необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Турецкая «Родина» является партией левого толка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия представлена в турецком парламенте, но не считается влиятельной силой. Состав «Родины» насчитывает около 50 тысяч членов.

Ранее Перинчек заявлял, что США намерены организовать «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов. По его словам, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, о чем свидетельствуют в том числе и публикации в американской прессе.

В начале марта 49,8% жителей Турции сообщили, что проголосовали бы за Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Второе место занял лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, который получил бы 21,7% голосов, а третье — мэр Анкары Мансур Яваш, набравший 9,6%.