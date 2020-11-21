Граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

В Турции власти намерены проводить бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, переговоры с китайским производителем вакцин «Синовак» уже завершены. Кроме того, все юридические составляющие уже выполнены, а соглашение о поставках подписано,
Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено для начала вакцинации, — сообщил он.
Глава Минздрава Турции подчеркнул, что для граждан страны вакцинация будет проводиться совершенно бесплатно.
Накануне, 22 ноября, в Минздраве Израиля выразили уверенность, что распространение коронавируса в Турции вышло из-под контроля, так как каждый пятый израильский гражданин, возвращающийся из туристической поездки в эту страну, по прибытии сдаёт положительный тест на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал о том, что распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20.