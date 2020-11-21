Граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Турции власти намерены проводить бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, переговоры с китайским производителем вакцин «Синовак» уже завершены. Кроме того, все юридические составляющие уже выполнены, а соглашение о поставках подписано, передаёт газета Hürriyet.

Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено для начала вакцинации, — сообщил он.

Глава Минздрава Турции подчеркнул, что для граждан страны вакцинация будет проводиться совершенно бесплатно.

Накануне, 22 ноября, в Минздраве Израиля выразили уверенность, что распространение коронавируса в Турции вышло из-под контроля, так как каждый пятый израильский гражданин, возвращающийся из туристической поездки в эту страну, по прибытии сдаёт положительный тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20.