«Говорите по-русски»: Захарова сделала замечание журналистке из Грузии

Сотрудница телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе, которая присутствовала при общении главы МИД РФ Сергея Лаврова с журналистами, начала задавать вопрос на английском. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что запрос на участие в пресс-подходе звучал на русском языке, сообщает РИА Новости.

Тамара, извините, пожалуйста, когда вы просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски, — отметила представитель МИД.

После этого Нуцубидзе спросила, является ли это проблемой, на что Захарова ответила: «Ну просто здесь российские журналисты. <...> Тамара, пожалуйста, по-русски давайте», — попросила Захарова.

Журналистка пояснила, что хочет задать вопрос министру на английском, и получила совет от Захаровой:

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?».

Ранее стало известно, что Мария Захарова привела слова раннехристианского подвижника Антония Великого в ответ на предложение главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба бороться с «пропагандой из России». По её словам, «больные пропагандой страны» обвиняют Россию в собственных грехах по неизвестным причинам.